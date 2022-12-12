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توقيف شخص هاجم سائحين فرنسيين في المغرب
أرشيفية
12 ديسمبر 2022 23:47
أوقف الدرك الملكي في ضواحي الرباط الاثنين شخصا «تظهر عليه علامات الخلل العقلي» هاجم سائحين فرنسيين رميا بالحجارة، ما سبب لهما إصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أفاد مصدر من السلطات المحلية «فرانس برس».
وقال المصدر، إن عناصر الدرك في بلدة مولاي بوسلهام، شمال العاصمة الرباط، أوقفت «شخصا تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بسبب تعريضه سائحين أجنبيين، من جنسية فرنسية، لاعتداء جسدي».
وأضاف أن المشتبه به «فاجأ المواطنين الأجنبيين، بدون سبب معقول، وعرضهما للعنف باستعمال الحجارة، مما تسبب لهما في إصابات متفاوتة الخطورة».
ونُقل المصابان إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط لتلقي الإسعافات الأولية، فيما يجري إخضاع المتشبه به لتحقيق قضائي «للكشف عن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية»، وفق ما أضاف المصدر نفسه.
يأتي هذا الحادث قبل يومين من مباراة نصف نهائي مونديال قطر الذي يجمع المغرب وفرنسا.
ويحتل الفرنسيون صدارة السياح الأجانب الذين يزورون المملكة.
في يناير الماضي، قُتلت سائحة فرنسية (79 عاما) بعد تعرضها لاعتداء بسلاح أبيض في سوق قرب مدينة أكادير (جنوب).
وتولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق مع الجاني، قبل أن تقرر المحكمة وضعه في مستشفى للأمراض العقلية، مستبعدة أي دافع إرهابي وراء الجريمة.
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