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بعثة شراكة عسكرية أوروبية لدعم النيجر

بعثة شراكة عسكرية أوروبية لدعم النيجر
13 ديسمبر 2022 00:30

بروكسل (وكالات)

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وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل على إنشاء بعثة شراكة عسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة لدعم النيجر في حربها ضد الجماعات المسلحة الإرهابية.
وقال المجلس الأوروبي في بيان أمس، أن خطوة إنشاء البعثة ستعزز من قدرات القوات المسلحة النيجرية على احتواء التهديد وحماية السكان في البلاد وضمان بيئة آمنة ومأمونة وفقًا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن البعثة ستساعد في تنفيذ خطة بناء القدرات النيجرية، من خلال دعم إنشاء مركز تدريب الفنيين في القوات المسلحة.

الاتحاد الأوروبي
النيجر
الجماعات الإرهابية
الجماعات المسلحة
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