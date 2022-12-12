بعد تعهد بايدن وشي.. محادثات «صريحة» بين واشنطن وبكين
من لقاء سابق لبايدن وشي
12 ديسمبر 2022 23:36
قالت وزارة الخارجية الصينية، إن وفدا أميركيا رفيع المستوى أجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الصيني يومي الأحد والاثنين في مدينة لانغ فانغ المجاورة لبكين. وكانت وزارة الخارجية الأميركية ذكرت يوم السبت أن الزيارة تهدف إلى متابعة المحادثات التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الآونة الأخيرة والتحضير لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين في أوائل العام المقبل. وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية في بكين، إن المحادثات في لانغ فانغ جرت بين عضوي الوفد الأميركي مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانييل كريتنبرينك وكبيرة مسؤولي مجلس الأمن القومي لشؤون الصين لورا روزنبرجر ونائب وزير الخارجية الصيني شي فينغ. وأضاف أنه جرى "تبادل موسع" لوجهات النظر حول العلاقات الدولية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك. وقال وانغ "المحادثات كانت صريحة ومتعمقة وبناءة".