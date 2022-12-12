الاتحاد الأوروبي يضيف ملياري يورو لتسليح أوكرانيا

بروكسل (وكالات)

وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على إضافة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) إلى صندوق يستخدم للمساعدة في تسليح أوكرانيا، فيما يسعى لضمان مواصلة تسليم الأسلحة إلى كييف.

واستنفد التكتل الذي يضم 27 دولة ميزانية «منشأة للسلام» كان من المفترض في الأساس أن تستمر حتى 2027، في غضون 10 أشهر من الأزمة فقط، إذ غطت تكلفة بعض الأسلحة التي يتم إرسالها لمواجهة الهجوم الروسي.

وكتب مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا والشركاء الآخرين على حد سواء». وتأسست «منشأة السلام الأوروبي»، العام الماضي، ليتمكن الاتحاد الأوروبي من تمويل المساعدات العسكرية لشركائه الدوليين، فيما يسعى التكتل لزيادة نفوذه العالمي.

لم يتبق سوى حوالي 800 مليون من الميزانية الأصلية للمنشأة البالغة 5.7 مليار يورو، والتي كان من المقرر أن تبقى حتى عام 2027.

وقال بيان، إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، توصل إلى «اتفاق سياسي» لإضافة ملياري يورو إضافية للصندوق العام المقبل.

وأضاف أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 5.5 مليار يورو بحلول عام 2027، إذا اتفقت الدول الأعضاء في وقت لاحق على وجود حاجة لذلك.