الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يضيف ملياري يورو لتسليح أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يضيف ملياري يورو لتسليح أوكرانيا
13 ديسمبر 2022 01:05

بروكسل (وكالات) 

أخبار ذات صلة
نشاط دبلوماسي مكثف مع احتدام المعارك بشرق أوكرانيا
بعثة شراكة عسكرية أوروبية لدعم النيجر
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على إضافة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) إلى صندوق يستخدم للمساعدة في تسليح أوكرانيا، فيما يسعى لضمان مواصلة تسليم الأسلحة إلى كييف.
واستنفد التكتل الذي يضم 27 دولة ميزانية «منشأة للسلام» كان من المفترض في الأساس أن تستمر حتى 2027، في غضون 10 أشهر من الأزمة فقط، إذ غطت تكلفة بعض الأسلحة التي يتم إرسالها لمواجهة الهجوم الروسي.
وكتب مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا والشركاء الآخرين على حد سواء». وتأسست «منشأة السلام الأوروبي»، العام الماضي، ليتمكن الاتحاد الأوروبي من تمويل المساعدات العسكرية لشركائه الدوليين، فيما يسعى التكتل لزيادة نفوذه العالمي.
لم يتبق سوى حوالي 800 مليون من الميزانية الأصلية للمنشأة البالغة 5.7 مليار يورو، والتي كان من المقرر أن تبقى حتى عام 2027.
وقال بيان، إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، توصل إلى «اتفاق سياسي» لإضافة ملياري يورو إضافية للصندوق العام المقبل.
وأضاف أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 5.5 مليار يورو بحلول عام 2027، إذا اتفقت الدول الأعضاء في وقت لاحق على وجود حاجة لذلك.

الاتحاد الأوروبي
كييف
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
الذهب يربح في التعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عناصر من الشرطة بالقرب من مكان إطلاق النار في كوينزلاند
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
صورة تعبيرية
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©