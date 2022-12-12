أوكرانيا توجه نداء لمجموعة السبع بشأن الشتاء

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع اليوم الاثنين على مساعدة حكومته في الحصول على ملياري متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي لمواجهة الشتاء وتزويدها بدبابات حديثة ووحدات مدفعية وقذائف وأسلحة طويلة المدى. وفي كلمته عن بعد في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع استضافته ألمانيا، دعا زيلينسكي روسيا أيضاً إلى اتخاذ خطوة "جوهرية" نحو حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا واقترح أن تسحب موسكو قواتها بحلول الكريسماس.
وقال "إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، فإنها ستضمن أيضا نهاية موثوقا بها للقتال".
ومضى يقول "لا أرى أي سبب يمنع روسيا من القيام بهذا الآن، بحلول الكريسماس".