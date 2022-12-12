فاجعة الأطفال تهز بريطانيا

ماري أوكلان قتل ثلاثة أطفال بعد سقوطهم في بحيرة متجلدة في وسط بريطانيا في ظل موجة برد شديد تترافق مع تساقط ثلوج وتشكل جليد، أثارت اضطراباً في المواصلات وخصوصاً في محيط لندن. وانتشلت فرق الإسعاف الأطفال الثلاثة البالغين من العمر 8 و10 و11 سنة بعد ظهر الأحد من بحيرة في سوليهال قرب بيرمنغهام، وقالت شرطة وست ميدلاندز، إنه «لم يكن من الممكن إعادة إنعاشهم». وأضافت أن طفلاً رابعاً عمره ست سنوات تم انتشاله في الوقت نفسه معهم ما زال «في وضع حرج في المستشفى». وقال ريتشارد هاريس من شرطة وست ميدلاندز خلال مؤتمر صحافي «كما تتصوّرون، العائلات منهارة تماماً... واقتراب عيد الميلاد يزيد من وقع المأساة». وتتواصل عمليات البحث للتثبت من عدم وجود ضحايا آخرين بعدما أفادت شهادات أن ستّة أشخاص ربما سقطوا في المياه. وأوضح هاريس «لم يتصل بنا أي كان ليفيد عن مفقودين آخرين، لكن إلى أن نتثبت مئة بالمئة من الأمر، نواصل عمليات البحث طوال النهار». وتشهد المملكة المتحدة موجة صقيع منذ أيام عدة مع انخفاض الحرارة إلى دون عشر درجات مئوية في بعض المناطق وتساقط ثلوج وتشكل جليد لا سيما في شمال البلاد وجنوبها. إلا أن هيئة الأرصاد الجوية (ميت) أوضحت أن درجات الحرارة هذه «ليست غير اعتيادية في هذه الفترة من السنة».