لأول مرة منذ 10 سنوات.. إلغاء المؤتمر السنوي لبوتين
لأول مرة منذ 10 سنوات.. إلغاء المؤتمر السنوي لبوتين
12 ديسمبر 2022 18:43
أعلن الكرملين الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحافية عبر الهاتف "بحلول بداية العام الجديد لن يكون هناك" مؤتمر صحافي للرئيس، مشيراً إلى أنّ بوتين يتحدّث إلى الصحافة في مناسبات أخرى، خصوصاً خلال رحلاته إلى الخارج.
وكان يتمّ تنظيم لقاء فلاديمير بوتين الكبير مع الصحافة كل عام منذ عام 2001، باستثناء الفترة بين العامين 2008 و2012، عندما كان رئيساً للوزراء.
ويستمر هذا المؤتمر الصحافي السنوي الذي يجمع مئات الصحافيين الروس والأجانب، لعدّة ساعات، حيث يرد الرئيس الروسي مباشرة على الأسئلة المرتبطة بكلّ المواضيع، إن كانت دبلوماسية أو تلك المتعلّقة بحياة الروس اليومية.
ومنذ بداية هذا الهجوم، تواجه روسيا حظراً على تصدير نفطها إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي فُرض فيه الكثير من العقوبات الغربية عليها.