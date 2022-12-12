قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي
أرشيفية
12 ديسمبر 2022 17:38
من المقرر أن يجري قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) في وقت لاحق، محادثات بشأن أوكرانيا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، كما يتوقع أن ينضم إلى اللقاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ظل فترة من النشاط الدبلوماسي المكثف.
وسوف يستضيف المستشار الألماني أولاف شولتس الاجتماع، الذي يأتي قبل وقت قصير من انتهاء رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع بحلول نهاية العام.
كما يأتي الاجتماع بعد يوم واحد من حديث زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتأكيد حصوله على المزيد من الدعم في ظل استمرار الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء بأوكرانيا، حيث يعيش الكثير من سكان منطقة أوديسا في جنوب البلاد بدون كهرباء الآن.
وقال البيت الأبيض، إن تحسين الدفاع الجوي الأوكراني سيكون من الأولويات.
وجاء في البيان أن زيلينسكي أشاد بـ «المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة" التي قدمتها الولايات المتحدة».
كما تحدث زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد سبب خاص لعقد الاجتماع الذي سيستمر لمدة 90 دقيقة، مشيراً إلى أنه «جرى التخطيط له منذ فترة من الوقت».