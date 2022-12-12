الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي

أرشيفية
12 ديسمبر 2022 17:38

من المقرر أن يجري قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) في وقت لاحق، محادثات بشأن أوكرانيا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، كما يتوقع أن ينضم إلى اللقاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ظل فترة من النشاط الدبلوماسي المكثف.

وسوف يستضيف المستشار الألماني أولاف شولتس الاجتماع، الذي يأتي قبل وقت قصير من انتهاء رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع بحلول نهاية العام.

كما يأتي الاجتماع بعد يوم واحد من حديث زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتأكيد حصوله على المزيد من الدعم في ظل استمرار الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء بأوكرانيا، حيث يعيش الكثير من سكان منطقة أوديسا في جنوب البلاد بدون كهرباء الآن.

وقال البيت الأبيض، إن تحسين الدفاع الجوي الأوكراني سيكون من الأولويات.

وجاء في البيان أن زيلينسكي أشاد بـ «المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة" التي قدمتها الولايات المتحدة».

كما تحدث زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد سبب خاص لعقد الاجتماع الذي سيستمر لمدة 90 دقيقة، مشيراً إلى أنه «جرى التخطيط له منذ فترة من الوقت».

أخبار ذات صلة
نشاط دبلوماسي مكثف مع احتدام المعارك بشرق أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يضيف ملياري يورو لتسليح أوكرانيا
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
الذهب يربح في التعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عناصر من الشرطة بالقرب من مكان إطلاق النار في كوينزلاند
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
صورة تعبيرية
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©