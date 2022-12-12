روسيا تكشف حصيلة عملياتها في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية لطائرتين مقاتلتين من طراز "ميغ-29" أوكرانيتين، ومروحيتين من طراز "مي-8" في دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه تم "تدمير 6 طائرات أوكرانية من دون طيار في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخاركييف".
كذلك فقد تم "إحباط محاولة لهجوم أوكراني باتجاه بلدة بيسكي في دونيتسك، أسفر عن مقتل 30 جنديا أوكرانيا"، وفق البيان.
وأشار البيان إلى "مقتل 70 جنديا أوكرانيا في كوبيانسك وكرانسنو ليمان".
ودمرت القوات الروسية وفق البيان "مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غولياي بوليه بمنطقة زابوروجيا".
وأضاف البيان: "خلال معركة مضادة للبطاريات في موقع إطلاق نار بالقرب من قرية زيليوني غاي بمنطقة خاركوف، أصيبت راجمة صواريخ من طراز (سميرتش)، كما أصيبت مركبة قتالية لراجمة الصواريخ (غراد) في دونيتسك"، وفق ما نشره مقع «سكاي نيوز».
ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع الأرقام الخاصة بالخسائر في صفوف الجيش الأوكراني منذ بدء العملية الخاصة وهي كالآتي:
343 طائرة و183 مروحية. 2653 طائرة بدون طيار. 396 منظومة صواريخ مضادة للطائرات. 7076 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى. 928 راجمة صواريخ متعددة. 3678 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون. 7568 مركبات عسكرية خاصة.