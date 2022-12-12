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عاصفة ثلجية.. انقطاع الكهرباء عن الآلاف في إستونيا

أرشيفية
12 ديسمبر 2022 16:36

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص في إستونيا جراء عواصف ثلجية.

وأفاد مرفق الكهرباء الوطني بأن الكهرباء انقطعت عن نحو 13 ألف أسرة بشكل مؤقت صباح اليوم الاثنين.

وكانت جزيرتا ساريما وهيوما الواقعتان في بحر البلطيق الأكثر تضرراً، ولكن الكهرباء انقطعت أيضاً عن سكان في أجزاء أخرى بالدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، المطلة على بحر البلطيق.

وشهدت حركة المرور براً وبحراً وجواً وعبر السكك الحديدية اضطرابات وإلغاءات. وجرى استخدام عربات إزالة الثلوج بشكل مستمر.

وفي ضوء ظروف القيادة وتوقعات الطقس، دعت السلطات السكان إلى عدم القيادة والبقاء في المنزل، إذا أمكن.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية المزيد من العواصف الثلجية خلال اليوم، وتكون السرعة القصوى ما بين 15 إلى 21 متراً في الثانية في الأراضي الداخلية، وما يصل إلى 26 متراً في الثانية في الجزر والساحل.

 

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المصدر: وكالات
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إستونيا
عاصفة ثلجية
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