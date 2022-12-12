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قتلى بهجوم على فندق يرتاده أجانب في كابول

من كابول (أرشيفية)
12 ديسمبر 2022 16:32

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل عندما هاجم مسلّحون فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية الاثنين، بينما أفاد شهود عيان عن وقوع عدة انفجارات وإطلاق نار.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من فندق كابول لونغان بينما هرع عناصر أمن حركة طالبان إلى الموقع وأغلقوا الحي.

وتصر حركة طالبان على أن الأوضاع الأمنية تحسّنت منذ عادت إلى السلطة في أغسطس العام الماضي، لكن وقعت الكثير من الانفجارات والهجمات التي أعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.

 

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المصدر: وكالات
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