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قصف تركي لمواقع قوات سوريا الديمقراطية.. وأردوغان يتوعد

قصف تركي لمواقع قوات سوريا الديمقراطية.. وأردوغان يتوعد
12 ديسمبر 2022 16:30

أفادت مصادر إخبارية، أن تركيا استأنفت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محوري تل رفعت وعين العرب شمال شرقي حلب في سوريا.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده "ستقتلع شوكها بأيديها" شمالي سوريا.
وأضاف أردوغان في تجمع بولاية صامصون شمالي تركيا: "الولايات المتحدة أرسلت ما بين 4 إلى 5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى شمال سوريا (للتنظيم الإرهابي وحدات حماية الشعب الكردية) ورغم حديثي عن ذلك مرارا وتكرارا لا يكترثون أبدا".
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الرئيس التركي قوله إنه أبلغ الجانب الأميركي بأن تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلى الرغم من ذلك ترتكب هذا الخطأ بحقها وتقف إلى جانب التنظيم الإرهابي (ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا)، "إذن سنقتلع شوكنا بأيدينا فلا خيار آخر".
في الثالث من ديسمبر الجاري، أكد الرئيس التركي أن بلاده ستكمل الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد: "حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كيلومترا والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية".

وشدد الرئيس التركي على أن "الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

 

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المصدر: وكالات
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