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قادة مجموعة السبع يعقدون قمة افتراضية

المستشار الألماني أولاف شولتس يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع
12 ديسمبر 2022 15:35

يعقد قادة مجموعة السبع الاثنين قمة افتراضية مكرسة خصوصا للهجوم الروسي على أوكرانيا وتداعياته، على ما أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين.

ويشارك قادة هذه الدول السبع الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان، في هذه القمة بعد ظهر الاثنين.

ويعقد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع خلال السنة الحالية، مؤتمرا صحافيا في برلين عند الساعة 16,30 بتوقيت غرينيتش، في برلين.

وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد محادثات على حدة مع نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون تحضيرا لهذه القمة فضلا عن مؤتمر لدعم أوكرانيا ينظم الثلاثاء في باريس.

وأفاد قصر الإليزيه بأن "رؤساء دول وحكومات وزراء" 47 دولة سيشاركون في المؤتمر وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وجدد الرئيس الأميركي الأحد دعمه لأوكرانيا على ما أوضح البيت الأبيض.

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