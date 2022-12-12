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لندن.. تساقط الثلوج بكثافة يربك الرحلات الجوية

مشاة يسيرون على طول ضفاف قناة مغطاة بالثلوج في وابينغ شرق لندن
12 ديسمبر 2022 15:08

اضطر عدد كبير من المسافرين في بريطانيا إلى النوم على أرض المطار، خلال الأيام الأخيرة، بعدما أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى تأخير وإلغاء الكثير من الرحلات الجوية.
 
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن سُمك الثلوج التي تساقطت فاق 10 سنتيمترات، بينما هبطت الحرارة إلى نحو 15 تحت الصفر في اسكتلندا.

واضطرت عدة مطارات، مثل مطارات حول العاصمة لندن، إلى إغلاق مدارج، بسبب تساقطات الثلوج، وسط حالة من الفوضى بين الركاب.

وكان مطار "ستانسد" قد أغلق مدارجه ثم عاد إلى فتحه، لكن المسؤولين أوضحوا للركاب أنه من الوارد بقوة أن يجري إلغاء وتأخير الكثير من الرحلات.

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المصدر: وكالات
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