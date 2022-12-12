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دوي انفجار قوي وإطلاق نار في كابول

أرشيفية من كابول
12 ديسمبر 2022 14:48

سمع دوي انفجار قوي وإطلاق نار الاثنين في كابول قرب فندق.
وأوضح شاهد "كان الانفجار قويا جدا وسمع بعد ذلك إطلاق نار كثيف".

وأوردت وسائل إعلام محلية معلومات مماثلة.

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