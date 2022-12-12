الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أمطار رعدية على هذه المناطق في السعودية حتى الخميس

أرشيفية
12 ديسمبر 2022 07:57

 توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم  هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومن نصف المتر إلى المتر والربع على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وخفيف الموج على الجزء الشمالي , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف الموج.

أخبار ذات صلة
ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء الأردني
ولي العهد السعودي يهنئ ملك المغرب بالإنجاز «المونديالي»
المصدر: وكالات
أمطار رعدية
السعودية
آخر الأخبار
الذهب يربح في التعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عناصر من الشرطة بالقرب من مكان إطلاق النار في كوينزلاند
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
صورة تعبيرية
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©