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زيلينسكي يشكر بايدن على المساعدة "غير المسبوقة" لأوكرانيا

زيلينسكي
12 ديسمبر 2022 07:16

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالاً هاتفياً أمس الأحد مع الرئيس الأميركي جو بايدن وشكره على المساعدة "غير المسبوقة" التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ الهجوم الروسي في فبراير.
وقال زيلينسكي على تيليجرام "شكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.
"هذا لا يساهم فقط في الانتصار ولكنه يدعم أيضاً استقرار الاقتصاد الأوكراني.
"ونقدر أيضا المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإعادة نظام الطاقة في أوكرانيا".
ولحقت أضرار بشبكة الكهرباء الأوكرانية منذ أكتوبر جراء هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة مما أدى في بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء عن ملايين المدنيين في الشتاء.

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