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«البنتاغون»: مقتل قياديين «داعشيين» بعملية إنزال أميركية في سوريا

«البنتاغون»: مقتل قياديين «داعشيين» بعملية إنزال أميركية في سوريا
12 ديسمبر 2022 01:28

واشنطن (وكالات)

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أعلنت مصادر مسؤولة في «البنتاغون» عن عملية إنزال أميركية في شرق سوريا قضت على قياديين من تنظيم «داعش» الإرهابي، موضحة أن الغارة الأميركية أدت إلى مقتل «أبو هشوم الأموي» وقيادي آخر في التنظيم.
وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن مداهمة قواتها بشمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل عنصر في «داعش» مسؤول عن تهريب الأسلحة.
وقال بيان للقيادة المركزية «نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية، الليلة الماضية، مداهمة بمشاركة مروحية في شمال شرق سوريا بالقرب من قرية القامشلي، استهدفت ركان وحيد الشمري، وهو مسؤول في داعش معروف بتسهيل تهريب الأسلحة والمقاتلين لدعم عمليات داعش».
وأضاف البيان: «لم تصب أو تقتل أي من القوات الأميركية خلال العملية، ولم يقتل أو يُصب أي مدني».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، جرى عملية الإنزال في قرية ملوك سراي على بعد 17 كلم جنوب القامشلي في ريف الحسكة.
وأثناء عملية الإنزال أبلغ جنود العملية أهالي القرية بمكبرات الصوت بضرورة دخول الجميع إلى منازلهم وإطفاء الإضاءة.
وأضاف المرصد أن عملية الإنزال أسفرت عن مقتل شخص واعتقال عائلته وعائلة أخرى، إضافة إلى اعتقال قائد «مقر أنصار الأمن العسكري». ولا يُعلم إن كان هذا الأخير قد اعتُقل، لأنه مطلوب للقوات الأميركية أو لأنه قاوم عملية الإنزال.

البنتاغون
سوريا
داعش
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