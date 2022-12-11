الإثنين 12 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السودان: مشاورات واسعة للتوصل إلى اتفاق سياسي «نهائي»

شباب سودانيون يتظاهرون في الخرطوم لتشكيل حكومة مدنية (أ ف ب)
12 ديسمبر 2022 01:28

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أخبار ذات صلة
سعيد بن طحنون يشهد احتفال الجالية السودانية بعيد الاتحاد
واشنطن: نواصل دعم السودان لتحقيق الديمقراطية

أعلنت قوى الحرية والتغيير أن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي ستبدأ قريباً، إضافة إلى زيارات إقليمية لبعض عواصم الإقليم للتعريف بـ«الاتفاق الإطاري» الذي تم، ومحاولة توسيعه وضم مزيد من القوى إليه.
وقال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إن الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والقوى المدنية، يمثل مرحلة مهمة في تأسيس السلطة المدنية، وبدء مرحلة انتقالية جديدة.
وأوضح البرير أنه وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، فإن المشاورات ستبدأ في عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا التي تحتاج لمشاركة واسعة للوصول إلى اتفاق حول تفاصيلها، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، واتفاق السلام، وتفكيك النظام السابق، والإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيداً لضمها للاتفاق النهائي بنهاية الشهر الحالي، لتبدأ المشاورات فور التوقيع على الاتفاق النهائي لاختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، لبدء فترة انتقالية جديدة ببرنامج عمل محدد ورؤية واضحة لإنقاذ ملفات الفترة الانتقالية خلال عامين، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه بكامل إرادته.
وقالت مصادر قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إنها ستدفع بوفود إلى عواصم الإقليم من أجل شرح الاتفاق الإطاري، وحشد الدعم له، وكشفت عن لقاءات غير رسمية بين قوى الحرية والتغيير مع بعض الأحزاب والقوى الرئيسية في محاولة لضمها الاتفاق الإطاري.
وناشد حزب الأمة القومي القوى التي لم توقع على الاتفاق الإطاري من أجل اللحاق بركب الاتفاق، وأكد الحزب في بيان له أمس، أن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري، مع أهميتها لا تعني إغراقه بقوى لا تؤمن بالتحول الديمقراطي.

السودان
قوى الحرية والتغيير
آخر الأخبار
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
الرياضي
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
اليوم 18:01
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
الرياضي
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
اليوم 18:00
مشاركون في دورة سابقة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
الاقتصادي
50 جلسة نقاشية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
اليوم 17:46
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي
اليوم 17:43
أرشيفية
عربي ودولي
قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©