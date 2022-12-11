الإثنين 12 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس بوركينا فاسو: المعركة من أجل الاستقلال التام بدأت

رئيس بوركينا فاسو: المعركة من أجل الاستقلال التام بدأت
12 ديسمبر 2022 01:28

واغادوغو (وكالات)

أخبار ذات صلة
بوركينا فاسو تعتزم جمع 152  مليون يورو لمكافحة الإرهاب
12 قتيلاً بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

أفاد الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري، أمس، بأن «الكفاح من أجل الاستقلال التام بدأ» في بلاده، التي تشهد أعمال عنف يرتكبها إرهابيون منذ 2015.
وفي كلمة إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لحصول هذه المستعمرة الفرنسية السابقة على استقلالها، قال تراوري: «لم يحن الوقت للاحتفال واستقلالنا لم يُنجز لأن أراضينا محتلة واقتصادنا يتعثر وأيدينا مقيدة».
وأكد الكابتن تراوري أن «الكفاح من أجل الاستقلال التام بدأ»، مؤكداً أن «هذا الكفاح لا يمر بالضرورة عبر الأسلحة بل من خلال قيمنا وسلوكنا وتعافي اقتصادنا أيضا».
وطلب من مواطنيه «مزيداً من التضحيات» ليقوم «البوركينابيون بتحرير أراضي بوركينا فاسو». ودعا هؤلاء إلى أن «يبقوا واثقين وموحدين ومحتشدين وراء قوات الدفاع والأمن»، وكذلك «متطوعينا الباسلين من أجل الدفاع عن الوطن»، قوة المدنيين الرديفة للجيش.
وأكد تراوري أن «الأمل موجود لأننا لن نستسلم وسنذهب إلى نهاية هذا الكفاح من أجل الاستقلال التام لوطننا». وقال «نضالنا لن ينتهي إلا عندما يملك كل أطفال بوركينا فاسو ما يكفيهم من الطعام وينامون بسلام في بلدهم».
ومنذ 2015، تشهد بوركينا فاسو باستمرار هجمات إرهابية أدت إلى مقتل الآلاف، وأجبرت حوالي مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
وتضاعفت الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» على جنود ومدنيين في الأشهر الأخيرة، لا سيما في شمال وشرق البلاد.
وحدد الكابتن إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي الذي تولى السلطة في 30 سبتمبر الماضي، خلال ثمانية أشهر، هدفاً هو «استعادة الأراضي التي تحتلها جحافل الإرهابيين هذه» الذين يسيطرون على أربعين في المئة من البلاد.
وبعد حملة تجنيد، تسجل تسعون ألف مدني للانضمام إلى قوات «المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن» التي تساعد الجيش في مكافحة الإرهابيين.

بوركينا فاسو
إبراهيم تراوري
آخر الأخبار
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
الرياضي
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
اليوم 18:01
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
الرياضي
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
اليوم 18:00
مشاركون في دورة سابقة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
الاقتصادي
50 جلسة نقاشية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
اليوم 17:46
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي
اليوم 17:43
أرشيفية
عربي ودولي
قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©