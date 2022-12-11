18 مليار يورو مساعدات أوروبية جديدة لأوكرانيا

كييف (وكالات)

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا على الرغم من اعتراض المجر.

جاء ذلك في بيان أصدره أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق «تلجرام»، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) أمس.

وقال يرماك «وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا على الرغم من اعتراض المجر. إنه خبر سار».

وجدير بالذكر أن المجر كانت قد منعت اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات على القروض. وتتطلب الموافقة على حزمة المساعدات موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي. واقترحت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي حلاً لتجاوز اعتراض المجر بألا تتم تغطية ضمانات القروض من قبل ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن من قبل الدول الأعضاء كل على حدة.في الأثناء بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، التحضيرات لمؤتمر جديد لدعم أوكرانيا يُعقد الثلاثاء (غداً) في باريس، وفق ما أفاد الرئيسان.

وكتب الرئيس الفرنسي على تويتر «مع الرئيس زيلينسكي، حضّرنا المؤتمرين اللذين تستضيفهما فرنسا الثلاثاء، الأول دوليّ لتلبية حاجات أوكرانيا خلال الشتاء، والثاني مع الشركات الفرنسية التي تنخرط في إعمار البلد».

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني في تغريدة «لقد نسّقنا مواقفنا قبل قمّة افتراضية مع مجموعة السبع ومؤتمر دعم في باريس، ناقشنا تطبيق خطّتنا للسلام التي تتضمن 10 نقاط، والتعاون في مجال الدفاع واستقرار قطاع الطاقة».

وأفاد قصر الإليزيه أن «رؤساء دول وحكومات وزراء» 47 دولة سيشاركون في المؤتمر وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وفي السياق، أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، أمس، أن بلاده تكثف إنتاج «أقوى وسائل التدمير» على أساس «مبادئ جديدة».

وتابع مدفيديف في منشور على حسابه في «تلجرام»، «نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة».

لم يوضح المسؤول الروسي تلك المبادئ الجديدة، لكنها تشير على ما يبدو إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتفتخر موسكو بتطويرها بنشاط في السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أن السلاح النووي «وسيلة دفاع» الغاية منها توجيه «ضربة انتقامية» في حال استُهدفت بلاده بهذا النوع من الأسلحة، كما أشار الى احتمال أن تعديل روسيا عقيدتها العسكرية من خلال تبني مبدأ توجيه ضربة وقائية لنزع سلاح العدو.

ونددت وزارة الخارجية الأميركية بهذه التصريحات الأخيرة، قائلة إن «أي نقاش، مهما كان غامضاً، بشأن الأسلحة النووية هو عمل غير مسؤول على الإطلاق».

وفي سياق موازٍ، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن أسفه لفشل تنفيذ اتفاقيات مينسك في بداية الأزمة مع أوكرانيا.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة لشن موسكو ما تسميه «عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا».

وتتعلق الاتفاقيات بوقف إطلاق نار وتعديل دستوري بين كييف والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، وتوسطت فيها روسيا وفرنسا وألمانيا في عامي 2014 و2015.