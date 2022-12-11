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توقف ميناء أوديسا عن العمل ولا نية لتعليق صادرات الحبوب

محطة حبوب في ميناء بحري في أوديسا بعد استئناف تصدير الحبوب (رويترز)
12 ديسمبر 2022 01:28

كييف (وكالات)

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قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي إن ميناء أوديسا توقف عن العمل أمس، بعد أحدث هجوم روسي على شبكة الطاقة بالمنطقة، إلا أنه أضاف أنه ليس من المتوقع أن يعلق تجار الحبوب عمليات التصدير، مشيراً الى أن المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب. وذكر أن ميناءي تشورنومورسك وبيفديني، المسموح بتصدير الحبوب من أوكرانيا من خلالهما بموجب اتفاق مع روسيا، يعملان بشكل جزئي، مضيفا «ميناء تشورنومورسك يعمل حاليا بنحو 80 بالمئة من طاقته».
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، إن أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا جنوب البلاد انقطعت عنهم الكهرباء بعد قصف روسي لمنشأتين للطاقة. وأكد سولسكي أن ميناء أوديسا متوقف عن العمل في الوقت الراهن لأنه لم يتم بعد تشغيل مولدات الكهرباء، وأضاف أن تجار الحبوب يواصلون شحنها عبر الميناءين الآخرين.
وأضاف «هناك مشكلات، لكن لم يرصد متعاملون أي تعليق للشحنات، الموانئ تستخدم مصادر طاقة بديلة».
وتستهدف موسكو منذ أكتوبر البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة.
وقالت السلطات المحلية في أوديسا إن الكهرباء ستعود لسكان المدينة «في الأيام المقبلة»، في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وتعد أوكرانيا من بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذرة والقمح في العالم، لكن صادراتها تراجعت بشكل كبير بسبب الأزمة الحالية. وبعد حصار استمر قرابة 6 أشهر عادت الموانئ الأوكرانية الثلاثة على البحر الأسود في منطقة أوديسا للعمل في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا. وسعت كييف بشكل منفصل لتوسيع الاتفاق ليشمل المزيد من الموانئ، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن حتى الآن.
وتصل القدرة الإجمالية للشحن عبر الموانئ الثلاثة الواردة في الاتفاق، وهي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، لنحو ثلاثة ملايين طن من الحبوب شهريا.

أوديسا
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