واشنطن تستضيف قمة أفريقية لتنشيط العلاقات

واشنطن (وكالات)

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن هذا الأسبوع، قمة مع أفريقيا، بهدف إعادة تنشيط العلاقات مع القارة السمراء. وتشكل القمة التي تستغرق 3 أيام مناسبة للإعلان عن استثمارات جديدة، وبحث الأمن الغذائي الذي تراجع منذ بداية الأزمة الأوكرانية والتغير المناخي.

وهدفها الأساسي قد يكون أيضاً إثبات أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بأفريقيا بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها عقدت عام 2014، في ظل رئاسة باراك أوباما.

وفي حين لم يخفِ الرئيس السابق دونالد ترامب عدم اهتمامه بالقارة الأفريقية يعتزم جو بايدن، المؤيد لتعددية الأطراف، إعادة أفريقيا إلى قلب الدبلوماسية العالمية.

وقال مستشار رئاسي، إنه يؤيد فكرة حصول أفريقيا على مقعد في مجلس الأمن الدولي، وسيدعو في القمة إلى أن يتمثل الاتحاد الأفريقي رسمياً في مجموعة العشرين.

وقال جاد ديفيرمونت مسؤول أفريقيا في مجلس الأمن القومي، إن «هذا العقد سيكون حاسماً، والسنوات القادمة ستحدد الطريقة التي سيعاد فيها تنظيم العالم»، مؤكداً أن إدارة بايدن «تؤمن بقوة أن أفريقيا سيكون لديها صوت حاسم».

تأتي القمة في سياق استراتيجية «أفريقيا» الجديدة التي تم الكشف عنها الصيف الماضي، والإعلان عن إصلاح شامل للسياسة الأميركية في دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعا، خلال جولة في أفريقيا هذا الصيف، إلى «شراكة حقيقية» مع أفريقيا.

وكدليل على هذا الانفتاح، دعت الولايات المتحدة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والتي تقيم «علاقات جيدة» والتي تقيم واشنطن معها علاقات دبلوماسية.

وسيحضر القمة رئيسا مصر عبد الفتاح السيسي وتونس قيس سعيّد ومن بين القادة المنتظر حضورهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق سلام مع متمردي تيغراي، وكذلك رئيسي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وسيكون الغائب الوحيد البارز هو رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي يواجه مشاكل في بلاده.

وقالت الدبلوماسية البارزة مولي بي من وزارة الخارجية، إنها تتوقع «مناقشة قوية» حول قانون البرمجة بشأن «النمو في أفريقيا» الذي تم تمريره في عام 2000 وربط رفع الرسوم الجمركية بالتقدم الديمقراطي، حيث ينتهي العمل بهذا القانون في عام 2025.

ويقول مفيمبا بيزو ديزوليلي، الذي يرأس برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن القمة «تقدم فرصاً فعلية، لكن أيضاً بعض المخاطر»، مضيفاً «هذه فرصة للإشارة لأفريقيا بأن الولايات المتحدة تستمع فعلياً، لكن التوقعات عالية جداً، والسؤال سيكون معرفة إذا ما كانت الأمور ستتغير فعلاً؟».