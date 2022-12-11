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قتلى باشتباك حدودية بين القوات الباكستانية والأفغانية

قتلى باشتباك حدودية بين القوات الباكستانية والأفغانية
12 ديسمبر 2022 01:28

كابول (وكالات)

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قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 5 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 12 شخصاً إثر وقوع اشتباكات على الحدود بين قوات الجيشين الباكستاني والأفغاني.
ووقع الاشتباك عند معبر شامان الحدودي، الذي يربط إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان وسبين بولداك في إقليم قندهار الأفغاني، مسقط رأس ومقر حركة «طالبان».
وقال عصمت الله، المسؤول الشرطي في منطقة شامان الحدودية: «لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 22 آخرون في تبادل لإطلاق النار»، مضيفاً أنه يخشى احتمال ارتفاع عدد القتلى.
وقال مسؤول آخر إن الاشتباك توقف، كما تم إغلاق المعبر.
 وفي سياق آخر، أعلنت باكستان أن قوات مكافحة الإرهاب اعترضت 4 من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية «خراسان» قرب الحدود الأفغانية في منطقة جبلية معزولة وقتلتهم.
وطبقاً لوحدة مكافحة الإرهاب الإقليمية في باكستان، دخل المسلحون منطقة شمال وزيرستان الحدودية النائية من أفغانستان والمسلحون لهم صلة بتنظيم «داعش» في ولاية «خراسان» وهو الفرع الإقليمي للتنظيم، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

باكستان
أفغانستان
الجيش الباكستاني
الجيش الأفغاني
قندهار
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