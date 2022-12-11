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مصرع 5 وإجلاء الآلاف في إعصار ضرب الهند

مصرع 5 وإجلاء الآلاف في إعصار ضرب الهند
12 ديسمبر 2022 01:28

نيودلهي (وكالات)

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لقي 5 أشخاص مصرعهم، جراء إعصار ماندوس في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس، أن إعصار ماندوس ضرب سواحل تاميل نادو.
وصاحب الإعصار، هطول أمطار غزيرة أدى إلى انهيارات أرضية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص. وأكدت أن الإعصار تسبب في أضرار بمئات المنازل، ونقل نحو 10 آلاف شخص إلى المآوي. ووصلت سرعة الإعصار إلى 100 كيلو متر في الساعة، ثم انخفض إلى 55 كيلومتراً إلى مستوى «المنخفض المداري» وهو الفئة التي تبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومترًا في الساعة. ومن المتوقع تعليق الأنشطة التعليمية في تاميل نادو لبضعة أيام على وقع الإعصار.

الهند
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