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أردوغان يبحث مع بوتين وزيلينسكي «اتفاق الحبوب»

أردوغان يبحث مع بوتين وزيلينسكي «اتفاق الحبوب»
11 ديسمبر 2022 23:04

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اليوم الأحد مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع سعي الجانبين إلى إحداث تغييرات من شأنها زيادة صادراتهما.

ولعبت تركيا دور الوسيط مع الأمم المتحدة في إبرام اتفاق الحبوب الذي فتح الموانئ الأوكرانية للتصدير بعد حصار روسي استمر ستة أشهر.

وتسعى موسكو للحصول على ضمانات أفضل لصادراتها من المواد الغذائية والأسمدة بينما تريد كييف التوسع في الاتفاق لزيادة عدد الموانئ الأوكرانية التي تفتحها للشحن.

وبعد اتصاله مع بوتين، ذكرت الرئاسة التركية اليوم الأحد أن أردوغان دعا إلى إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في أسرع وقت ممكن، وقال إن بوسع أنقرة وموسكو بدء العمل على تصدير مزيد من المنتجات الغذائية والسلع الأساسية عبر ممر الحبوب في البحر الأسود.

وحثت روسيا الأمم المتحدة على الضغط على الغرب لرفع بعض العقوبات لضمان قدرة موسكو على تصدير الأسمدة ومنتجاتها الزراعية بحرية في إطار اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود الذي تقول روسيا إنه لم يطبق بعد بشكل كامل.

وقال الكرملين في بيان «الاتفاق طبيعته معقدة، بما يتطلب إزالة العقبات أمام الإمدادات المعنية من روسيا من أجل الوفاء بمطالب الدول الأكثر احتياجا».

وقال زيلينسكي على تويتر إنه ناقش مع أردوغان «مواصلة العمل وإمكانية التوسع في ممر الحبوب».


 

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
صادرات الحبوب
فولوديمير زيلينسكي
رجب طيب أردوغان
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