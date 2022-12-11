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أميركا تعلن مقتل قادة من «داعش» في سوريا

أرشيفية
11 ديسمبر 2022 21:16

قال الجيش الأميركي، اليوم الأحد، إنه قتل اثنين من قادة تنظيم داعش الإرهابي خلال ضربة جوية في شرقي سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في تامبا، إن أحد القتيلين يدعى أنس، وهو مسؤول إقليمي في داعش تورط في «عمليات التخطيط والتسهيل المميتة» للتنظيم في شرقي سوريا.

وأضافت القيادة أنه «تم التخطيط المكثف لهذه العملية من جانب واحد لضمان نجاحها.. وتظهر التقييمات الأولية أن العملية لم تسفر عن سقوط أي مصابين أو قتلى بين المدنيين».

يذكر أن الجيش الأميركي ينتشر فقط في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي وحلفاؤها. وتدعم القوات الأميركية قتال تلك الوحدات ضد تنظيم داعش في تلك المناطق.

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المصدر: وكالات
أميركا
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