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الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

أرشيفية
11 ديسمبر 2022 20:43

أعلن الجيش الأردني، في بيان الأحد، أن قوات حرس الحدود أحبطت فجر الأحد عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية وضبطت أكثر من ثلاثة ملايين حبة كبتاغون و8773 كف حشيش.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله، إن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".
وأضاف أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة جرى العثور على 8773 كف حشيش و ثلاثة ملايين و 141 ألف حبة كبتاجون، بالإضافة إلى 376 طلقة كلاشنكوف"، مشيراً إلى "تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

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المصدر: وكالات
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