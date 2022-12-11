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ثلاث سهرات ختامية لـ«منشد الشارقة» في ديسمبر

ثلاث سهرات ختامية لـ«منشد الشارقة» في ديسمبر
11 ديسمبر 2022 18:49

تنطلق أولى السهرات الختامية من برنامج «منشد الشارقة»، في 15 من ديسمبر الجاري، فيما تقام الثانية والثالثة في 17، و25 من الشهر ذاته، على مسرح المجاز، حيث تشهد تنافس 12 متسابقاً لنيل لقب «منشد الشارقة» بدورته الـ 14.
تجمع المنافسات في تصفياتها النهائية كلاً من: عبد العزيز علوي من السعودية، ويحيى نادي من مصر، وعبد الباري كروم من الجزائر، وعزالدين العيساوي من المغرب، ومحمد المشاعلة من الأردن، وعدي الأخرس من فلسطين، وعيسى شموط من سوريا، وسلطان داود آل علي من الإمارات، وعبدالله العمري من لبنان، ومخلد الجابري من سلطنة عمان، ومحمد الرفاعي من العراق، ومحمد الوافي ادريس من ليبيا.
وتضم لجنة تحكيم البرنامج، الذي تنظمه «قناة الشارقة»، الفنان التونسي لطفي بوشناق، صاحب الصوت المتميز الذي يحمل في رصيده الفني مجموعة متنوعة من الأغاني والموشحات والابتهالات الدينية، والفنان المصري محمود التهامي، نقيب المنشدين المصريين، وسفير الإنشاد الإماراتي أحمد بوخاطر الذي حقّقت أناشيده شهرة كبيرة.
قال سالم علي الغيثي، مدير قناة الشارقة: «تشهد دورة هذا العام من برنامج (منشد الشارقة) منافسات قوية بين المتسابقين، حيث تضم أصواتاً عذبة ومواهب مميزة، وتقدّم فرصة فريدة للجمهور للتعرف على مجموعة من الفنانين الواعدين مع ألوان إنشادية مختلفة، وتوفّر منصة لتقديم هذه المواهب إلى الساحة العربية والعالمية».
وأضاف: «يؤمن تلفزيون الشارقة بقوة وأثر الفن الهادف في بناء المجتمعات ورفع وعيهم وتشكيل ذائقتهم، لهذا نحرص عبر (منشد الشارقة) على تسليط الضوء على فن الإنشاد، والاحتفاء برموزه ورواده، وتقديم القيم التي يحملها لترسيخ مفاهيم واعية تجاه الفن وقدرته على تجسيد جماليات تراثنا وثقافتنا العربية وما تملكه من ملامح أصيلة ورسائل سامية».


 

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