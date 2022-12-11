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مقتل 3 بإطلاق نار خلال اجتماع لمقيمين في روما

أرشيفية
11 ديسمبر 2022 17:12

أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأحد بمقتل ثلاث نساء عندما أخرج رجل مسدسه وفتح النار خلال اجتماع للمقيمين في بناية سكنية في روما.
وذكرت التقاير الإعلامية أن السلطات اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 57 عاما بعد إطلاق النار الذي وقع في بحي فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.
ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن شاهد قوله "دخل إلى الغرفة وأغلق الباب وصاح "سأقتلكم جميعا" ثم بدأ في إطلاق النار".
وأضافت التقارير أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح في الحادث من بينهم واحد على الأقل يعاني من إصابات خطيرة.
وأفاد شاهد آخر لراي نيوز بأن المشتبه به رجل من المنطقة كان لديه عدة خلافات مع السكان.

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