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لأول مرة.. روسيا تكشف سبب الحرب في أوكرانيا

أرشيفية
11 ديسمبر 2022 16:40

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الأحد، إن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة لشن موسكو ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن أسفه للفشل في تنفيذ اتفاقيات مينسك في بداية الصراع مع أوكرانيا.

وتتعلق الاتفاقيات بوقف إطلاق نار وتعديل دستوري بين كييف والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

وتوسطت فيها روسيا وفرنسا وألمانيا في عامي 2014 و2015.

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المصدر: وكالات
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