خبير صحي صيني يحذر من «انتشار سريع» لـ«كورونا»

حذر أحد كبار الخبراء الصحيين في الصين من ارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19 كما أوردت وسائل الإعلام الرسمية الأحد، بعد قرار الحكومة التخلي عن استراتيجيتها الصارمة لمكافحة الوباء. أصبحت المتاجر والمطاعم في بكين مهجورة حيث تتوقع البلاد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بعد قرار تقليص نطاق فحوصات الكشف عن الفيروس، والسماح لبعض الحالات الإيجابية بالحجر الصحي في المنزل وإنهاء عمليات الإغلاق واسعة النطاق. وقال كبير علماء الأوبئة تشونغ نانشان لوسائل الإعلام الرسمية في مقابلة نشرت الأحد ان متحورة الفيروس أوميكرون المهيمنة في الصين قابلة للانتقال بشكل سريع يمكن أن يؤدي الى ارتفاع عدد الإصابات. وأوضح تشونغ - أحد كبار مستشاري الحكومة طوال فترة الوباء- أن "المتحورة أوميكرون (الحالية) معدية جدا، ويمكن لشخص واحد أن ينقل العدوى الى 22 شخصا". وأضاف "في الوقت الراهن، ينتشر الوباء في الصين بسرعة وفي ظل هذه الظروف بغض النظر عن مدى تشدد الوقاية والسيطرة، سيكون من الصعب قطع سلسلة العدوى بالكامل". وجاء تخفيف ما يسمى بسياسة "صفر-كوفيد" في الصين إثر احتجاجات على مستوى البلاد ضد قواعد الحماية من الفيروس والتي أضرت بالاقتصاد وأدت الى عزل الملايين في منازلهم.