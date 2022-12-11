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تعليق أوكراني رسمي بشأن «مصير» صادرات الحبوب

أرشيفية
11 ديسمبر 2022 16:17

قال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، اليوم الأحد، إن "المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب من موانئ أوديسا على البحر الأسود"، في أعقاب أحدث الهجمات الروسية على نظام الطاقة في المنطقة.

وأوضح ميكولا سولسكي: "هناك مشكلات، لكن لم يبلغ متعاملون عن أي تعليق للشحنات. الموانئ تستخدم مصادر طاقة بديلة".

 

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