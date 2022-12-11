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مدفيديف: نكثّف إنتاج «أقوى وسائل التدمير»

مدفيديف
11 ديسمبر 2022 16:12

أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف الأحد أن بلاده تكثف انتاج "أقوى وسائل التدمير" على أساس "مبادئ جديدة"، ملوحا باستخدامها ضد الغرب.
وقال مدفيديف "عدونا ليس متخندقا فقط في محافظة كييف في مالوروسيا (كيان إقليمي إداري للإمبراطورية الروسية السابقة)... إنه موجود أيضًا في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها".
وتابع في منشور صباح الأحد على حسابه في تطبيق تلغرام "لهذا السبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة".
لم يوضح المسؤول الروسي تلك المبادئ الجديدة، لكنها تشير على ما يبدو إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتفتخر موسكو بتطويرها بنشاط في السنوات الأخيرة.
وعاد شبح الحرب النووية بعد بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير، ما يؤكد تآكل هندسة الأمن العالمي التي تأسست خلال الحرب الباردة.

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