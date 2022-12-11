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قتلى ومفقودون في انفجار «جيرزي» ببريطانيا

قتلى ومفقودون في انفجار «جيرزي» ببريطانيا
11 ديسمبر 2022 13:31

قتل ثلاثة أشخاص وفقد أكثر من عشرة آخرين بعد انفجار كبير في مبنى يضم شققاً سكنية في جزيرة جيرزي الواقعة في بحر المانش والتابعة للتاج البريطاني، وفق ما أعلنت الشرطة.
وأكدت كريستينا مور رئيسة حكومة جيرزي سقوط ثلاثة قتلى على الأقل جراء الانفجار في سانت هيليير (جنوب الجزيرة) الذي يشتبه بأن سببه تسرب غاز.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة كرة نارية تلتهم المبنى المكون من ثلاثة طوابق تلاها دخان كثيف.
وقال أنتوني أبوت الذي يسكن قرب المبنى إن نوافذ شقته تحطمت بفعل الانفجار "وكان هناك حريق في كل مكان بالخارج".

وأفادت شركة "آيلاند اينرجي" مورد الغاز في جيرزي أنها تعمل مع خدمة الإطفاء لفهم ما حدث.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم اخماد الحريق لكن خدمات الطوارئ تقوم "بعمل هام" في الموقع وأن عملية الانقاذ قد تستغرق أياما.
وقال روبن سميث قائد شرطة جيرزي للصحافيين "لدينا مبنى من ثلاثة طوابق انهار تماماً، مضيفاً "هناك أيضاً أضرار لحقت بمبنى مجاور".
وقبل الإعلان عن ارتفاع عدد الضحايا، كان سميث قد أعلن أن عشرة أشخاص في عداد المفقودين.
وتم استدعاء "الأجهزة المختصة" للعثور على الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، وفقاً للشرطة، بمساعدة فريق البحث والإنقاذ من جنوب بريطانيا.

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