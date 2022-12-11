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زلزال قوي يضرب إندونيسيا

زلزال قوي يضرب إندونيسيا
11 ديسمبر 2022 10:31

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة (مالوكو الشمالية) شرقي إندونيسيا، دون ورود أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترا، من منطقة (هالماهيرا) التابعة للمقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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