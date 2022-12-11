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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين
11 ديسمبر 2022 08:16

 ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر الفلبين اليوم. ونقلت وسائل إعلام عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 5 كيلومترات عن شمال شرق منطقة بونداجويتان، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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المصدر: وام
زلزال
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