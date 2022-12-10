الإمارات تؤكد أهمية حماية الأسلحة أثناء عمليات النقل والانتشار

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية حماية الأسلحة أثناء عمليات النقل والتخزين والانتشار خشية وقوعها في أيدي التنظيمات الإرهابية، مشيرةً إلى أنه لا حل عسكرياً للأزمة في أوكرانيا، ومجددةً دعمها تسهيل جهود الوساطة وتخفيف التصعيد وبناء الثقة للوصول إلى حل سلمي.

وأعربت الدولة، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب الممثل الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، عن قلقها من خطورة تضاعف عمليات نقل الأسلحة من كلا الجانبين، خصوصاً أن احتمالات التوصل لتسوية تفاوضية لم تتقارب بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية.

وقال البيان «إن احتمالات التوصل إلى تسوية تفاوضية لم تتقارب بشكل ملحوظ في الأشهر الفاصلة»، مشيراً إلى أن هناك إشارات على اتساع نطاق الاعتراف بأن المحادثات هي الطريق الحتمي لتحقيق سلام دائم، مؤكداً أن «الإمارات ثابتة على إيمانها بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب، كما يجب أن تأتي النهاية المستدامة من خلال المفاوضات».

وأشار محمد أبو شهاب إلى ضرورة حماية الأسلحة أثناء نقلها وتخزينها ونشرها حتى لا تقع عن غير قصد في الأيدي الخطأ، ولا سيما الجماعات الإرهابية والتي تعتبر من المخاطر المصاحبة لجميع النزاعات العسكرية.

في هذا الصدد، رحب البيان بالجهود المبذولة لتخفيف المخاطر المرتبطة بنقل الأسلحة، مشيراً إلى الخطط المصممة لنقل أنظمة أسلحة عالية التقنية والبرامج الإقليمية لتعزيز قدرات مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة، كما رحب بالمبادرات الأخيرة الأخرى الهادفة إلى تعزيز منع تجارة الأسلحة غير المشروعة المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.

وقال «يتطلب حجم ونوع الأسلحة المستخدمة في هذه القضية قدراً كبيراً من اليقظة والشفافية، لافتاً إلى تأييد الدعوات التي وجهها الممثل السامي لشؤون نزع السلاح بخصوص اتخاذ تدابير فعالة لتحديد الأسلحة».

وأضاف البيان «الحرب غير إنسانية، تتسبب في معاناة لا توصف، ومحفوفة بعواقب غير مقصودة، داعياً المجلس إلى صون السلم والأمن الدوليين، والالتزام تجاه الأوكرانيين والشعوب في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الإمارات تواصل دعم وتسهيل إجراءات الوساطة وتخفيف التصعيد وبناء الثقة، وعلى استعداد لدعم جميع الجهود الرامية إلى حل سلمي».

تأكيد إماراتي على أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية، معتبرة أن تهديد حرية الملاحة من شأنه أن يؤثر على إمدادات الغذاء والطاقة في العالم أجمع، مشيرة إلى ضرورة المضي قدماً لتحقيق التقدم في أهداف التنمية المستدامة للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت الإمارات، أمس، في بيان أمام الجمعية العامة، بشأن المحيطات وقانون البحار، على أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية، وأن أي تهديد لهذه الحرية من شأنه أن يؤثر على إمدادات الغذاء والطاقة في العالم أجمع، مشيرة إلى أن التهديدات والهجمات المتكررة في الفترة الأخيرة على الناقلات والسفن في المياه والممرات الدولية، يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع مثل هذه التهديدات.

وقال البيان «إن الإمارات، ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن، تعمل مع المجتمع الدولي، وعلى الصعد كافة، لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تمس أمن البحار والمحيطات والملاحة فيها، لا سيما أعمال القرصنة، والتهديدات التي تعرقل الملاحة البحرية، بالإضافة لتداعيات التغير المناخي تجاه البحار، والمحيطات والحياة البيئية».

وأكد البيان أهمية حماية الملاحة البحرية من الأنشطة الإجرامية، وعلى رأسها القرصنة والسطو المسلح، مشيراً إلى أن الإمارات أسهمت بإيجابية في هذه الحماية، ويتمثل ذلك في مشاركة الدولة في فريق مكافحة القرصنة، حيث قامت بدور نشط في وضع القواعد والخطط الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، كما دعت الإمارات إلى مؤتمرات عدة عقدت في الدولة بشأن وضع وسائل مواجهة أنشطة القرصنة والسطو المسلح.

وأضاف: «إن الإمارات تتطلع دائماً إلى تعزيز مشاركتها الفعالة من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الرابع عشر وكل ما يعنيه من مؤتمرات ومبادرات»، لافتاً إلى انضمام الإمارات إلى مجموعة من الدول في تحالف الطموح العالي الذي يلتزم بحماية 30% من الأرض والبحر بحلول عام 2030. كما دعا البيان إلى وضع صك دولي ملزم قانوناً في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام، حيث نتطلع للعمل المشترك ومشاركة أكثر فاعلية من قبل جميع الأطراف الدولية للوصول لمواد أكثر توافقية بما يخدم أهداف الاستدامة مع أهمية التركيز على بناء القدرات، وجمع وتبادل المعلومات وتكامل البيانات، وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاعات ذات الصلة بالمحيطات.

وأكد البيان أن الإمارات ستعمل بجهد خلال الدورة الـ 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الدولة العام المقبل 2023، ومواصلة الحوارات لتسريع وتيرة تنفيذ الحلول المناخية المبنية على المحيطات، مؤكداً الحرص على مشاركة المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى، واستكشاف فرص إبرام شراكات فعّالة في هذا المجال، لمواجهة جميع التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي من خلال التعاون والعمل الجماعي.