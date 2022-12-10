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اختفاء 11 ألف عراقي في 8 سنوات

اختفاء 11 ألف عراقي في 8 سنوات
11 ديسمبر 2022 01:28

بغداد (الاتحاد)

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أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن فقد واختفاء أفراد منها خلال السنوات الثماني الماضية، مشيراً إلى أنه هناك عائلات لم تبلغ بفقدان أبنائها. وذكر المرصد في تقرير، أن «المرصد وثق في التقرير قضية المفقودين والمغيبين قسراً في العراق للأعوام 2014 - 2022، ويتضمن شهادات لذوي المفقودين والمغيبين قسراً، 11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال 8 أعوام، وربما هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عائلاتهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم». وقال إن «العراق من أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان للأشخاص خلال العقود الخمسة الماضية، فوفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر يوجد في العراق أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، نتيجة عقود من النزاعات والعنف».
وتابع أن «الحرب على العراق عام 2003، وغياب سلطة إنفاذ القانون وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، لعبت أدواراً كبيرة في اختفاء وفقدان عشرات الآلاف من العراقيين خلال العقدين الماضيين، يُضاف إلى ذلك إهمال الحكومات العراقية الذي ساعد في ازدياد أعداد المفقودين والمختفين بسبب إهمال السلطات لأي شيء يمكنه ملاحقة ومحاسبة الجناة».
ونوه بأنه «لم تبذل الحكومات العراقية جهداً حقيقياً لمعرفة مصير المفقودين والمختفين قسراً، ويدل ذلك على أن ملف المفقودين والمختفين قسراً ليس من أولوياتها ولا يبدو أنه سيكون من أولويات مؤسسات الدولة العراقية نظراً لمرور 8 سنوات على فقدان آلاف المدنيين دون معرفة مصير أي منهم».

العراق
حقوق الإنسان
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