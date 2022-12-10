مقتل 6 إرهابيين في «صلاح الدين»

بغداد (الاتحاد)

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، بمقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية عسكرية في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام في بيان نشرته عبر حسابها بموقع «فيسبوك» أمس، إن القتلى بينهم انتحاريان، مشيرة إلى مقتل أحد المدنيين خلال العملية التي نفذتها قوات من الجيش العراقي في قاطع عمليات صلاح الدين بمنطقة «تلو الباج» بالتعاون مع الأهالي.

وأوضحت أن القوات العراقية تمكنت من الاستيلاء على أسلحة ومعدات في هذه العملية النوعية والاستباقية المتميزة التي تؤكد عمق وترابط أبناء العراق في مطاردة وملاحقة عناصر «داعش» الإرهابي.