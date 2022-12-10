الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 6 إرهابيين في «صلاح الدين»

مقتل 6 إرهابيين في «صلاح الدين»
11 ديسمبر 2022 01:28

بغداد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العراق يحيي الذكرى الخامسة للنصر على «داعش»
اختفاء 11 ألف عراقي في 8 سنوات

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، بمقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية عسكرية في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.
 وقالت خلية الإعلام في بيان نشرته عبر حسابها بموقع «فيسبوك» أمس، إن القتلى بينهم انتحاريان، مشيرة إلى مقتل أحد المدنيين خلال العملية التي نفذتها قوات من الجيش العراقي في قاطع عمليات صلاح الدين بمنطقة «تلو الباج» بالتعاون مع الأهالي.
وأوضحت أن القوات العراقية تمكنت من الاستيلاء على أسلحة ومعدات في هذه العملية النوعية والاستباقية المتميزة التي تؤكد عمق وترابط أبناء العراق في مطاردة وملاحقة عناصر «داعش» الإرهابي.

العراق
صلاح الدين
بغداد
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©