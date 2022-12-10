حملات دعائية مكثفة للانتخابات التشريعية في تونس

أحمد مراد (تونس، القاهرة)

احتدمت الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية في تونس المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر الحالي، وسط توقعات بتشكيل برلمان جديد ومختلف عن المجالس السابقة، سواء التي تشكلت قبل ثورة 2011 أو بعدها.

ويشارك في الحملة الانتخابية 1055 مترشحاً يتنافسون على 161 مقعداً في البرلمان، بينهم برلمانيون قدامى وسياسيون، لكن أغلبهم أسماء جديدة في الساحة السياسية.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أمس، ضرورة التزام العاملين بالهيئة بالحياد والاستقلالية.

وأكد المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن البرلمان القادم سيكون مختلفاً عن التجارب البرلمانية السابقة من حيث الشكل والمضمون، وأهم ما يميزه أنه سيكون معبراً عن تطلعات وإرادة الشعب التونسي، لا سيما بعد إقرار العديد من القوانين والضوابط التي تمنع وصول أصحاب السوابق العدلية واللصوص والفاسدين وأصحاب التيارات المتطرفة إلى قبة البرلمان كما كان يحدث في السابق.

وسبق أن وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بأن يكون البرلمان معبراً عن إرادة التونسيين بأمانة وصدق، عكس ما حصل في العقود الأخيرة.

وقال: «نحن سائرون مع أبناء شعبنا حتى يستعيد إرادته الكاملة، فنحقق مطالبه في برلمان حقيقي».

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن البرلمان القادم سيعبر بشكل كبير عن رؤية وطنية جديدة،

ولن يكون هناك مجال للنواب الذين يعملون من أجل خدمة أطراف سياسية وحزبية على حساب مصالح الشعب والبلاد، وسيكون هناك ما يُسمى «عهدة انتخابية» وبمقتضاها يكون النائب مكلفاً باحترام وتنفيذ تعهداته الانتخابية، وليس المتاجرة بها، ومن ثم لن يستطيع النواب خداع الناخبين كما كانوا يفعلون من قبل.

وصدر في 15 سبتمبر الماضي مرسوم بقانون ينص على قبول ترشيحات الراغبين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية من الأفراد وليس الأحزاب أو القوائم، كما كان في قانون الانتخابات الذي جرى العمل به بعد ثورة 2011.

وأوضح ترجمان أن تيار «الإخوان» متمثلاً في حركة «النهضة» لن يشارك في البرلمان القادم، بعدما أدركت الحركة «الإخوانية» حجم القطيعة بينها وبين الشعب، وحجم الكراهية الشعبية للنواب الذين رشحتهم في البرلمانات السابقة، وكانوا يتفننون في الكذب على الشعب، ويمررون قوانين لا تخدم المصلحة العامة ولا البلاد.

وقال: «حركة النهضة الإخوانية لا تملك القدرة على ترشيح أي شخص يستطيع أن يفوز بعضوية مجلس النواب في ظل القانون الانتخابي الذي يأخذ بالنظام الفردي، وفي السابق كان الإخوان يستغلون نظام القوائم لتمرير ترشيح من يريدونه من أنصارهم عبر التلاعب بجمع الأصوات، وهو ما لن يحدث في الانتخابات القادمة التي تتم وفق النظام الفردي».

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت قبل أيام قبول ترشيح 1058 شخصاً بينهم 122 امرأة من أصل 1427 طلباً في فترة قبول الترشحات.

بدورها، أكدت النائبة البرلمانية السابقة مباركة عواينية البراهمي القيادية في حزب «التيار الشعبي» في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «الشعب التونسي يسعى إلى تشكيل برلمان قوي وفعال ذي أغلبية شبابية ترسم ملامح تونس الجديدة الجديرة بالأمن والرخاء، وشعبها جدير بحياة كريمة».

وقالت إنه مع تشكيل البرلمان القادم واستقرار الأوضاع ستخرج تونس من أزمتها بعد أن تلاعبت بها «مافيا الإرهاب الإخوانية» المتحالفة مع عصابات الاحتكار والتهريب وتبييض الأموال.

«اتحاد الشغل» يدعو الحكومة إلى «حوار جاد»

تونس (الاتحاد)

طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الحكومة بـ«الصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد»، داعياً إياها إلى حوار جاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام من على هامش الدورة الـ 36 للملتقى السنوي الاقتصادي «أيام المؤسسة»، المنعقد بمدينة سوسة شرقي تونس. وقال الطبوبي: «نطالب الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص الوضع الجاري، فهذا مصير دولة ومصير مجتمع بأكمله». وأضاف: «يفترض على الحكومة احترام نفسها، وأن يكون لها استراتيجية واضحة وخبراء ودراسات، وأن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي، لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن تتم دعوتها يوم الحوار».