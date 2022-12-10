واشنطن: نواصل دعم السودان لتحقيق الديمقراطية

الخرطوم (الاتحاد)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أن إنشاء حكومة مدنية جديدة بقيادة مدنية تعيد الانتقال الديمقراطي في السودان سيفتح الباب أمام حماية أفضل لحقوق الإنسان.

وقال بيان بيان للسفارة الأميركية بالخرطوم، إن «إنشاء حكومة مدنية جديدة بقيادة مدنية تعيد الانتقال الديمقراطي سيفتح الباب أمام حماية أفضل لحقوق الإنسان في السودان».

وأكد أن واشنطن «ستواصل دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق سودان ديمقراطي مزدهر يحترم حقوق الإنسان».

وذكر البيان، أن واشنطن واصلت دون توقف دعمها للحقوق الأساسية للشعب السوداني، من خلال مجموعة من البرامج لتعزيز الديمقراطية عبر منظمات المجتمع المدني.

وفي 5 ديسمبر الجاري، وقع المكون العسكري «اتفاقاً إطارياً» مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء «الجبهة الثورية» لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد».

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

وفي سياق آخر، شهد السودان انقطاعا شاملاً للكهرباء بأنحاء واسعة من البلاد، أمس، بسبب عطل في سد مروي.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، يغذي سد مروي معظم مناطق السودان، مع اعتماد عدد من المدن والمناطق على طاقة التوليد الحراري.