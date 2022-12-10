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تركيا تطالب روسيا بتنفيذ تعهداتها حول المسلحين الأكراد في سوريا

تركيا تطالب روسيا بتنفيذ تعهداتها حول المسلحين الأكراد في سوريا
11 ديسمبر 2022 01:28

عواصم (الاتحاد، وكالات)

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طالبت تركيا، أمس، روسيا بتنفيذ تعهداتها بخصوص التنظيمات الكردية التي تنشط بشمال سوريا، وذلك في وقت تلوّح فيه أنقرة بشن عملية عسكرية برية في أجزاء من سوريا بعد أن وجهت ضربات عسكرية في هذه المنطقة لأسباب وصفتها بأنها «تتعلق بأمنها». 
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن أنقرة جددت في مشاورات سياسية مع روسيا تطلعاتها إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع موسكو بخصوص «حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا. 
وتقضي مذكرة التفاهم التركية الروسية التي وقعت في 2019 بنشر دوريات مشتركة عند الحدود ومنح مهلة أمام التنظيمات الكردية للانسحاب. وأشار البيان إلى أن مشاورات سياسية عقدت في إسطنبول بين مسؤولين من الجانبين برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ونظيره الروسي سيرغي فيرشينين يومي الـ8 والـ9 من ديسمبر الجاري. 
وأضاف البيان أنه إلى «جانب العلاقات الثنائية، تناول الطرفان إصلاح الأمم المتحدة وتنفيذ اتفاقية إسطنبول للحبوب والوضع في كل من أوكرانيا وسوريا وآلية الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية عبر الحدود وملفات ليبيا والشرق الأوسط وشرقي المتوسط». 
وأشار إلى أنه تم خلال المحادثات تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد على أساس خريطة الطريق الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

تركيا
روسيا
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