تأكيد أميركي على أهمية إجراء الانتخابات لإنهاء الأزمة في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أورديمان، أمس، أن واشنطن تدعم «بشكل كامل» جهود المبعوث الأممي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل الوصول للانتخابات.

ونقلت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر «تويتر» عن أورديمان قوله خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إن واشنطن تشدد على ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية في البلاد.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أنه على البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لعب دور بشأن الانتخابات، معتبراً أن الأمر ليس متروكاً لحكومة الوحدة الوطنية وحدها. وأضاف برايس أن واشنطن تدعم جهود الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي لتشجيع الأطراف الليبية على العمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات.

كما أكد متحدث الخارجية الأميركية أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحكومة وطنية «موحدة» في ليبيا.