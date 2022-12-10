الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تأكيد أميركي على أهمية إجراء الانتخابات لإنهاء الأزمة في ليبيا

تأكيد أميركي على أهمية إجراء الانتخابات لإنهاء الأزمة في ليبيا
11 ديسمبر 2022 01:28

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
واشنطن: نواصل دعم السودان لتحقيق الديمقراطية

أعلن القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أورديمان، أمس، أن واشنطن تدعم «بشكل كامل» جهود المبعوث الأممي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل الوصول للانتخابات.
ونقلت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر «تويتر» عن أورديمان قوله خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إن واشنطن تشدد على ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية في البلاد.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أنه على البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لعب دور بشأن الانتخابات، معتبراً أن الأمر ليس متروكاً لحكومة الوحدة الوطنية وحدها. وأضاف برايس أن واشنطن تدعم جهود الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي لتشجيع الأطراف الليبية على العمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات.
كما أكد متحدث الخارجية الأميركية أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحكومة وطنية «موحدة» في ليبيا.

 

ليبيا
الولايات المتحدة
واشنطن
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©