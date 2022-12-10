بوركينا فاسو تعتزم جمع 152  مليون يورو لمكافحة الإرهاب

واغادوغو (وكالات)

تعتزم حكومة بوركينا فاسو جمع 152 مليون يورو لـ «صندوق دعم الحرب» ضد المجموعات الإرهابية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية أبو بكر نكانابو، في ختام اجتماع بين الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري وأرباب عمل وشركاء اجتماعيين في بوركينا فاسو، إن «صندوق الدعم هذا يجب أن يسمح لنا بجمع مئة مليار فرنك أفريقي (152 مليون يورو) لعام 2023».

وأضاف: «قررت الحكومة في إطار مكافحة الإرهاب تجنيد 50 ألف متطوع للدفاع عن البلاد سيتقاضون 60 ألف فرنك أفريقي شهرياً»، أي 91 يورو.

وقال نكانابو: «بالإضافة إلى ذلك، هناك أسلحة يجب دفع ثمنها لتجهيزهم، وملابس، وعتاد، ووقود لرحلاتهم».

وأكد أنّه بالإضافة إلى «المساهمات الطوعية التي «لن تكون كافية، هناك فكرة فرض ضريبة بنسبة 1% على صافي رواتب جميع العاملين، بمن فيهم النواب لدعم مكافحة الإرهاب».

كما تحدث عن فرض ضرائب على استهلاك بعض المنتجات، مثل المشروبات والتبغ والاتصال بالإنترنت والسلع الفاخرة.

وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات متطرفة أدّت إلى مقتل الآلاف وأجبرت حوالي مليوني شخص على الفرار من ديارهم.

وتضاعفت في الأشهر الأخيرة الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» على جنود ومدنيين، لا سيما في شمال وشرق البلاد.