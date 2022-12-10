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مقتل 16 إرهابياً في الصومال

مقتل 16 إرهابياً في الصومال
11 ديسمبر 2022 01:28

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 16 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم قيادي، وسط البلاد، وفي العاصمة مقديشو.
وقال قائد الجيش الصومالي أدواي يوسف راغي، إن «القوات الأمنية تمكنت من قتل 14 مسلحاً من حركة (الشباب) في منطقة دبق لبي وسط»، وفق ما نقلت إذاعة «صوت الجيش».
وأضاف يوسف راغي، أنه «من بين قتلى حركة الشباب قائد ميداني يدعى (كيد سيحدي) وثلاثة عشر مسلحاً من مرافقيه في محيط مدينة أدن يبال».
في السياق، قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن «القوات الأمنية قتلت عنصراً من الحركة كان يحمل مسدساً في حي وابري (شرقي مقديشو)».
وأفادت الوكالة بأن «القوات الأمنية تكثف عملياتها ضد عناصر الحركة في العاصمة، وتواصل عمليات تعقب مسلحيها من خلال تقاطعات التفتيش والمراقبة المنتشرة بالمدينة».
وفي وقت سابق، أمس، أفاد مصدر عسكري للتلفزيون الصومالي الرسمي بـ«مقتل عنصر من حركة الشباب على يد القوات الأمنية جنوبي مقديشو».
ونقل التلفزيون الصومالي عن مصدر عسكري (لم يسمه) قوله، إن «القوات الأمنية قتلت مسلحاً من حركة الشباب وألقت القبض على اثنين آخرين كان بحوزتهما أسلحة ومتفجرات وملابس عسكرية في بلدة بصرة»، دون تفاصيل أكثر.
واستعاد الجيش الصومالي السيطرة على بلدة بصرة في أغسطس الماضي، في عملية أمنية، وكانت معقلاً استراتيجياً لحركة «الشباب» الإرهابية يؤمن لها تنقلاتها العسكرية بين إقليمي شبيلي السفلى والوسطى.

 

الصومال
مقديشو
الجيش الصومالي
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