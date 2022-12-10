«الرئاسي اليمني»: تحرير صنعاء مفتاح النصر الكبير

أحمد عاطف (عدن، القاهرة)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستغل المناخات التي سادت منذ انتهاء الهدنة لارتكاب الجرائم والانتهاكات، مشيراً إلى أن مفتاح النصر في اليمن هو تحرير صنعاء، فيما أكد باحثون وخبراء يمنيون في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هناك الكثير من الصعوبات التي تعوق مسار السلام في اليمن بعد تصعيد الميليشيات وتهديدها للملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، موضحين أن وجود الميليشيات مرتبط بالحرب والسلاح وجني مكاسب اقتصادية واجتماعية؛ لذلك فلا يمكن أن تتخلى بسهولة عن مصالحها وستحارب من أجل مكاسبها مهما كانت النتيجة على الشعب اليمني.

وقال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، أمس، في اجتماع لقيادات السلطة المحلية والقضائية والعسكرية والأمنية في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستغل المناخات التي سادت منذ انتهاء الهدنة الأممية، لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ونهب أراضي ومزارع المدنيين وسلب حقوقهم.

وأضاف عضو مجلس القيادة: إن «مفتاح النصر الكبير هو تحرير صنعاء، ومن دون تحرير عاصمة الدولة المختطفة واستمرار وجود رأس الفتنة فيها ممثلاً بعبد الملك الحوثي، فلن تستقر أي محافظة يمنية».

ووجّه العميد طارق صالح، السلطة المحلية بالتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بما من شأنه تفعيل الأداء وتحسين مستوى الخدمات العامة والاهتمام بأوضاع النازحين في المحافظة.

إلى ذلك، أوضح العقيد عبد الباسط البحر مسؤول التوجيه المعنوي بمحور تعز أن أهم الصعوبات في مسار السلام في اليمن أنه من اتجاه واحد، ولا يوجد شركاء حقيقيون من الطرف الآخر، بينما تؤكد الحكومة اليمنية بكافة مؤسساتها بأنه لا أحد يرفض السلام ويفرض الحرب والدمار، ولا يفعل ذلك إلا ميليشيات الحوثي الإرهابية التي لا تحتكم لأي أخلاق أو قوانين أو أعراف.

وأضاف عبد الباسط، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الميليشيات الحوثية تتصرف كعصابات لا يهمها إلا مصلحة قيادتها وبدرجة ثانية منتسبيها، لكنها بالمقابل تضحي بأبناء اليمن وتزج بهم في حروبها الخاسرة، ولا تعمل لمصالح الشعب اليمني ولا يهمها ذلك، مشيراً إلى أنه تتصرف كـ«عصابة مسلحة».

وأضاف: «الصعوبة الأهم أن الميليشيات أنها لا تمتلك قرارها لأنها أداة بيد طرف آخر لإلحاق الأذى والضرر باليمن وجيرانه وبالأمن والسلم والملاحة الدولية».

وشدد المسؤول العسكري اليمني على أن ما يجعل السلام مع الحوثيين صعباً هو ما تحمله من ثقافة عنصرية وتطرف طائفي وفرضها جبايات على الناس على أسس دينية مزعومة، وهذا يجعلها بعيدة عن قناعات الشعب اليمني التي تتقاطع مع أفكارها العنصرية الشاذة، وارتباطها بثقافة الأحقاد التاريخية.

بدوره، اعتبر الخبير في الشأن اليمني عبدالكريم الأنسي أن المنطقة والعالم تعيش فترة استثنائية أكبر ضغطاً بسبب تأمين إمدادات ومصادر الطاقة، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية لا تسعى لأي سلام من الأساس وتهدد طرق الملاحة الدولية.

أمنياً، فرضت الميليشيات الإرهابية مزيداً من القيود على سفر الشبان من محافظة تعز إلى مدينة عدن خشية التحاقهم بالقوات الحكومية. وقامت الميليشيات باعتقال عشرات منهم عند نقاط تفتيش قابعة بين مناطق سيطرتهم ومناطق سيطرة الحكومة في أطراف محافظة تعز.

وبحسب شهود عيان، فإن نقاط التفتيش الانقلابية في منطقة «الراهدة» التابعة لمحافظة تعز أصبحت مركزاً لاصطياد الشبان المسافرين باتجاه عدن. وأضاف الشهود أن الميليشيات تنزل الشبان من السيارات أو حافلات النقل الجماعي لتبدأ التحقيق معهم، وفي حال فشل أحدهم بالإجابة فسيكون مصيره المعتقلات فوراً.

يشار إلى أن منظمة حقوقية كانت أعلنت الشهر الماضي، أنها وثقت مقتل نحو 300 معتقل مدني قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيات الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

«اليونيسف»: وفاة 15 طفلاً وإصابة 1400 بـ«الحصبة»

عدن (الاتحاد)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وفاة 15 طفلاً وإصابة 1400 آخرين بمرض «الحصبة» في اليمن، خلال 7 أشهر. وقالت المنظمة في تقرير: «تم رصد وفاة 15 طفلاً في اليمن بمرض الحصبة خلال الفترة ما بين يناير ويوليو 2022».

وأضاف التقرير، أنه «تم رصد إصابة حوالي ألف و400 طفل في اليمن بالحصبة، خلال الفترة ذاتها في 7 محافظات، بما في ذلك عدن». ولفتت «اليونيسف» في تقريرها إلى أنها «ساعدت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، في تنفيذ حملة لقاحات للأطفال استجابةً لتفشي المرض». و«الحصبة» مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال، ويعاني تقريباً كلّ من يصاب به طفحاً جلديّاً مؤلماً والتهاباً في العين وحمّى وتيبّساً في العضلات وسعالاً شديداً. ووفق «اليونيسف»، الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بـ«الحصبة» هم الذين يعانون سوء التغذية.

مقتل جنديين وإصابة 4 بهجوم على قافلة أممية في حضرموت

عدن (الاتحاد)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أنها بصدد تقييم قدرتها على الاستمرار بعملياتها شرقي اليمن، وذلك غداة تعرض موظفين تابعين لها إلى كمين في محافظة حضرموت أسفر عن سقوط قتيلين وجرحى من الجيش اليمني، كانوا يوفرون الحماية للقافلة. وبينت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أنه «في يوم الجمعة، تم نصب كمين لقافلة تنقل موظفين تابعين للمنظمة الدولية للهجرة بوساطة مسلحين خلال سفرها من سيئون بمحافظة حضرموت، إلى مأرب في مهمة إنسانية». وأضافت: «نجت القافلة من الهجوم، ولم يُصب أي فرد من طاقم المنظمة بأذى». وتابعت: «تقوم المنظمة حالياً بتقييم قدرتها على الاستمرار في عملياتها بأمان في هذه المنطقة». واستنكرت المنظمة الهجوم على موكب موظفيها بالقول: «يُخاطر العاملون الإنسانيون في اليمن وأفراد الأمن الذين يحرسونهم بشكل كبير لمساعدة من هم في أمسّ الحاجة، ولا يجوز أبداً أن يكونوا أهدافاً للعنف». وأعربت المنظمة الأممية، عن الحزن لمقتل فردين من الذين كانوا يرافقون القافلة.

يأتي ذلك غداة تعرض موكب تابع للمنظمة الدولية للهجرة إلى هجوم بالرصاص في منطقة «الرُويك» بمديرية «العَّبر» غربي محافظة حضرموت شرقي اليمن، أوقع قتيلين من الجيش اليمني وإصابة آخرين، ويعتقد أن مسلحين من تنظيم «القاعدة» الإرهابي قد نفذه.