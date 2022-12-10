قتيل وفقدان آخرين بانفجار في بريطانيا

لندن (وكالات)

لقي شخص حتفه وفُقد آخرون نتيجة انفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس في مبنى سكني في جزيرة جيرزي البريطانية قبالة سواحل شمال فرنسا. وقال روبن سميث، كبير ضباط الشرطة في جيرزي، في بيان مصور «للأسف لدينا وفاة واحدة مؤكدة». ووقع الانفجار قبل الساعة الرابعة صباحاً، وجرى إخماد الحريق في ذلك الحين. وأوضح سميث أنه تم استدعاء خدمات الإطفاء للعقار أمس الأول قبل الانفجار بعد أن أبلغ سكان عن رائحة غاز. ولم يعلق على سبب الانفجار، وقال إن ذلك سيخضع للتحقيق.

وأضاف أن مبنى من ثلاثة طوابق، يقع بالقرب من المرفأ في سانت هيلير عاصمة الجزيرة، انهار تماماً، وأن عملية بحث وإنقاذ بدأت للعثور على نحو 12 آخرين في عداد المفقودين.

وقال إنه تم إجلاء ما بين 20 إلى 30 شخصاً، وإن هناك «مصابين كانا قادرين على السير على أقدامهما» يتلقيان العلاج في المستشفى. ورداً على سؤال حول احتمال ارتفاع عدد القتلى، قال سميث «يجب أن نعترف بأنه يمكن أن يكون لدينا المزيد من القتلى». وجيرزي تابعة للتاج البريطاني، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً على 100 ألف.