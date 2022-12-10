ألمانيا.. مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن

برلين (وكالات)

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن أمس، في مركز تجاري بدريسدن «شرق» خلال عملية كبيرة نفذتها قوات الأمن. ذكرت الشرطة في تغريدة «عملية احتجاز الرهائن في دريسدن انتهت» مضيفة «الوضع لم يعد يشكل خطراً».

وأوضحت الشرطة في بيان «خلال الهجوم وإطلاق سراح الرهائن أصيب الشاب البالغ 40 عاماً بجروح أودت به».

وأضافت أنها قدمت الرعاية لشخصين «غير مصابين بجروح ظاهرة» من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل بشأن المشتبه به.

ورُفعت الإجراءات الأمنية التي اتخذت في وسط عاصمة إقليم ساكسونيا. قالت الشرطة، إن مجموعات التدخل و«التفاوض» كانت «موجودة أيضاً في المكان». وذكرت وسائل إعلام بينها صحيفة «بيلد» أن رجلاً مسلحاً بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة.

وأضافت «بيلد» أن مطلق النار البالغ 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل الأخيرة. وذكرت أن جريمة القتل لها صلة بعملية الاحتجاز في وسط المدينة، مضيفة أن المشتبه به هو نجل المرأة المقتولة فيما تم إغلاق المركز التجاري وسوق عيد الميلاد المجاورين.