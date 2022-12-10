رئيس الحكومة المغربية: نحلم بالتأهل لنهائي كأس العالم
احتفالات المغرب بالتأهل إلى نصف نهائي مونديال 2022
11 ديسمبر 2022 00:40
أثنى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، بعدما أصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم، عقب الفوز على البرتغال بهدف دون رد في دور الثمانية.
ونقل وسائل إعلام مغربية عن أخنوش قوله، في رسالة عبر شبكة "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي "اليوم، جعلتم المستحيل ممكناً، وأعدتم كتابة تاريخنا الكروي بعدما رفعتم رايتنا عالياً بتأهلكم إلى نصف نهائي كأس العالم (قطر 2022)، لتكونوا أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور من المنافسة".
وأضاف أخنوش "أشكر كل من ساهم في جعل هذا الحلم ممكناً، بداية بكم يا أبطال، ومروراً بالناخب الوطني والأطر التقنية والطبية والإدارية، ومسؤولي وأطر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أنه "بفضل إنجازكم غير المسبوق، أصبح المغرب حدثا، وحظيتم باهتمام وبتقدير العالم أجمع، ومعكم أصبح حلم النهائي متاحاً"، مضيفا أن "هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسار تطور كرة القدم الوطنية بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس... أنتم اليوم فخر المغرب ملكاً وشعباً".